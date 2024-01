IL PROSSIMO 14 GENNAIO CI SARÀ IL PRIMO OPEN DAY AL LICEO STATALE BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO, A SEGUIRE L’ATTESISSIMA XIII EDIZIONE DELLA SETTIMANA DEL CROCE: #SCENEDAUNPATRIMONIO

PRIMO OPEN DAY al Liceo Benedetto Croce di Avezzano

Il 14 Gennaio, dalle 15 alle 18, tutti pronti per il primo open day in presenza del Liceo Statale Benedetto Croce.

Gli insegnanti del noto liceo incontreranno genitori e alunni per fornire informazioni relative ai tre indirizzi presenti nella scuola: liceo delle scienze umane, liceo economico sociale, liceo linguistico.

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Esso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”.

Il Liceo economico sociale fornisce allo studente una formazione liceale, caratterizzata da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali, si approfondisce lo studio della statistica e si studiano due lingue straniere; gli studenti acquisiscono una formazione che consente di comprendere il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea, sia a quella globale.

Il Liceo Linguistico, unico di ordinamento nella Marsica, è in grado di offrire una solida formazione multiculturale e plurilinguistica: quattro lingue straniere, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo sono infatti materie curriculari (oltre all’inglese, lo studente opta per altre due, tra quelle attivate, fin dal primo anno). Questo indirizzo di studi si propone di fornire una preparazione al passo coi tempi, una cultura europea ed un’apertura mentale atta a sviluppare la capacità di ascolto e di collaborazione con persone di diversa formazione culturale e provenienti da altri Paesi. L’apprendimento linguistico si avvale, in particolare, sia del contributo di docenti di madrelingua, sia di moderne tecnologie, come l’utilizzo dei laboratori. Questa metodologia favorisce l’acquisizione di strumenti operativi e potenzia la competenza, la flessibilità e la creatività.

Dal 15 Gennaio partirà la XIII edizione della Settimana del Liceo Croce che quest’anno avrà come titolo #SCENEDAUNPATRIMONIO.

Lo scopo di quest’anno è scoprire e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e naturale di Avezzano e della Marsica, attraverso l’osservazione diretta sul campo prevista con uscite didattiche nelle giornate del 15/16/17 gennaio 2024, e la conseguente realizzazione di laboratori ispirati al tema che saranno presentati nelle giornate successive del 18/19/20 gennaio 2024.

Come sempre, gli indiscussi protagonisti saranno gli studenti che metteranno a frutto le competenze acquisite e daranno risalto al contempo alle specificità dei nostri tre percorsi liceali.

La Settimana del Croce vede il riconoscimento di tante istituzioni: il Patrocinio, come da tradizione, del Comune di Avezzano, il Patrocinio dei Comuni di Aielli, Celano, Ortucchio e Pescina, l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo.

La collaborazione con il FAI (delegazione della Marsica) e con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di l’Aquila e Teramo darà ancor più lustro alla Settimana del Croce.

Un’incredibile sinergia fra Liceo e Territorio!

Nelle giornate del 26 e 27 gennaio, come da tradizione, grazie alla consolidata collaborazione con AIRC, verranno vendute le famose reticelle di arance, vasetti di marmellata e miele grazie alla partecipazione al progetto nazionale “Cancro io ti boccio”. Per partecipare agli eventi, avere informazioni ed effettuare l’iscrizione, è possibile visitare il blog all’indirizzo https://sites.google.com/view/liceocroce