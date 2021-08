Il Pucetta ufficializza l’inizio delle attività della Scuola Calcio

L’ASD Pucetta Calcio è lieta di annunciare l’inzio delle attività della Scuola Calcio per la stagione 2021-2022. Le attività prenderanno il via a partire dal mese di settembre p.v. con la possibilità di usufruire di una settimana di prova gratuita e sono aperte a tutte le bambine ed i bambini nati dal 2016.

Di seguito lo staff che seguirà i bambini nella loro crescita.

Responsabile Scuola Calcio: Stefano Di Berardino

Direttore Tecnico: Ersilio Cerone

Coordinatore Scuola Calcio: Dante Pignataro

Educazione Posturale Coordinativa: dott. Simone Simoncini

Preparatore dei portieri: Vincenzo Caravano supportato da Luca e Michele Fegatilli.

Si comunica inoltre che è in fase di definizione la giornata dell’Open Day, in cui c sarà l’incontro con lo staff e le famiglie per presentare l’organizzazione di tutte le attività stagionali. Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli.