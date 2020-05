IL SINDACO DI AIELLI DI NATALE: GLI OSPEDALI MINORI NON SONO DEI DISCOUNT, L’ABRUZZO INTERNO MERITA RISPETTO

Il Sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, critica la decisione della Regione di aprire gli ospedali di Pescina e Tagliacozzo solo 12 ore al giorno ad esclusione dei giorni festivi.

“ Dalla Regione hanno scambiato i nostri ospedali minori per dei discount”, ha polemizzato il Sindaco Enzo Di Natale, “aperture per 12 ore al giorno escluso i festivi significa prendere in giro i cittadini, un ospedale per poter funzionare ha bisogno di continuità e di investimenti seri non di aperture a singhiozzo che non servono a nessuno. Una iniziativa questa volta solo a tentare, inutilmente, di dare un contentino al territorio e per zittire i malumori di una popolazione già duramente provata dalle chiusure dei due presidi ospedalieri. Chiediamo alla politica regionale e all’assessore Verì di fare meno diffide verso questo territorio e riaprire immediatamente i due pronto soccorso. E’ senza dubbio una decisione assurda anche perché a breve partirà la stagione estiva che come sappiamo fa aumentare la popolazione nell’intero comprensorio marsicano, aprire queste realtà sanitare così importanti è qualcosa di insensato anacronistico e fuori luogo. Assistiamo all’ennesimo duro colpo al nostro territorio a vantaggio, come sempre, della zona costiera”.