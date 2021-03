IL SINDACO DI GIUSEPPANTONIO PROPONE AL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL FOSSACESIA QUALE ALTRA SEDE PER LA CAMPAGNA VACCINALE

“Il Comune di Fossacesia è a completa disposizione per l’organizzazione e l’esecuzione della campagna vaccinale per il virus Sars Cov 2, da svolgersi, qualora ritenuto opportuno, all’interno della Palestra Polivalente di Via I Maggio e in altre sedi”. E’ quanto scrive in una lettera indirizzata al Direttore Generale Asl 02 Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio. La proposta fa leva sull’organizzazione messa in campo dall’Amministrazione comunale nelle giornate di screening che si sono svolte recentemente a Fossacesia, constatate nella visita che lo stesso Direttore Generale Asl 02, ha fatto. “La Palestra Polivalente si presenta di ampie dimensioni e logisticamente strutturata per accogliere un numero congruo ed allo stesso tempo cospicuo di cittadini, senza il rischio di eventuali assembramenti e con spazi idonei non solo per l’esecuzione dei vaccini su più cittadini contestualmente, ma anche per il successivo periodo di osservazione – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio -. Inoltre abbiamo già avuto la disponibilità da parte di numerosi sanitari che provvederebbero all’esecuzione dei vaccini. Le operazioni di somministrazione potranno essere seguite dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che si occuperebbero di tutta l’organizzazione, la logistica e assistenza alla popolazione”.