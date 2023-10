IL SINDACO DI PANGRAZIO RICEVE IL FUTURO DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA, DOTT. ROBERTO MALVESTUTO

Questa mattina, il Sindaco Giovanni Di Pangrazio ha ricevuto la visita istituzionale del dott. Roberto Malvestuto, accompagnato dal Vice Dirigente, dott. Roberto Di Nino. Dal primo dicembre, Malvestuto assumerà l’incarico di Dirigente del Commissariato di Polizia di Avezzano, in sostituzione del dott. Giancarlo Ippoliti che andrà in pensione.

Vice Questore della Polizia, 45 anni originario di Sulmona, il futuro Dirigente ha già guidato il Commissariato del Brennero e di Civitanova Marche. Ha prestato servizio nella Polizia Stradale prima a Padova, dirigendo il Centro Operativo Autostradale per il Veneto e poi al Compartimento Polizia Stradale dell’Aquila.

Arriva ad Avezzano dopo un periodo di comando presso ANSFISA, Agenzia nazionale che opera in stretto contatto con il Ministro delle Infrastrutture per la vigilanza sulle condizioni di sicurezza di tutte le infrastrutture pubbliche.

Nel porgergli gli auguri per la sua futura funzione nel territorio, il Primo Cittadino ha avuto l’occasione di confrontarsi con lui sui nuovi progetti da mettere in campo in città in sinergia con le forze dell’ordine.