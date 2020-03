IL SINDACO DI TAGLIACOZZO GIOVAGNORIO SI DISSOCIA DALL’ENNESIMA POLEMICA SUGLI OSPEDALI SUSCITATA DA RITA TABACCO

In riferimento alla polemica suscitata dalla Dott.ssa Rita Tabacco sulla chiusura di alcune funzioni dei nostri Presidi e dei Punti di Primo Intervento di Tagliacozzo e Pescina, MI DISSOCIO FERMAMENTE dal coinvolgimento dei Sindaci marsicani da lei dichiarato. NON parli a nome mio!

Il momento è difficile per tutta la Sanità nazionale e non solo quella locale. Non voglio essere strumento di polemiche sterili che ora creano solo ulteriori, inutili e dannose problematiche.

La dottoressa in questione farebbe bene ad uscire di casa solo in casi di estrema necessità, mentre purtroppo nei giorni scorsi è stata avvistata anche a fare volantinaggio!