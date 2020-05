IL SINDACO DI TRASACCO CESIDIO LOBENE E’ RISULTATO NEGATIVO AL TEST DEL CORONAVIRUS

Il sindaco di Trasacco Cesidio Lobene, in un suo post pubblicato sulla sua pagina facebook, afferma quanto segue:<<

Buonasera cari concittadini, come alcuni di voi già sapranno qualche giorno fa ho iniziato ad avere dei sintomi influenzali. Nel momento in cui si è alzata la temperatura corporea ho contattato la mia dottoressa e, come da prassi, al peggiorare dei sintomi mi sono sottoposto a tampone. I medici mi hanno consigliato di avvisare tutti coloro con cui ho avuto contatti stretti senza precauzioni, mi sono attenuto naturalmente a tutte le loro indicazioni e forse ho fatto agitare più di qualcuno. Sono appena usciti i risultati e sono negativi, si tratta probabilmente di una freddura o di un malanno stagionale. Purtroppo di questi tempi anche con un semplice mal di gola ci allarmiamo, abbiamo comunque escluso il peggio. Ci tenevo solo a tranquillizzare tutti coloro che hanno avuto contatti con la mia persona.

Un abbraccio, buona serata>>.