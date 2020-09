IL TARTUFO D’ABRUZZO PROTAGONISTA IN REGIONE PER UNA GIORNATA DI CONFRONTO SU VALORIZZAZIONE E TUTELA

Il tartufo d’Abruzzo protagonista in Regione per una giornata di confronto su valorizzazione e tutela. E’ fissata per domani, 25 settembre, la giornata di lavoro dedicata interamente al tartufo abruzzese. L’appuntamento, che si terrà alle 9.30 al Consiglio Regionale dell’Aquila, nella sala Ipogea, rientra nel Progetto di valorizzazione del tartufo d’Abruzzo. A introdurre l’incontro sarà il presidente dell’Amta, Fabio Cerretano, che illustrerà ai presenti il lavoro svolto nell’ambito del progetto e i nuovi obiettivi che le numerose associazioni dei tartufai abruzzesi si sono posti per i prossimi anni.

Prenderanno parte all’appuntamento e daranno il loro contributo, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il vicepresidente della regione e assessore dell’Agricoltura Emanuele Imprudente, l’assessore al Turismo Mauro Febbo. A fare il punto sulla situazione attuale del tartufo d’Abruzzo, sulle normative e sulle possibilità di sviluppo ci saranno il presidente del Catra Giovanni Scioli, il professore Mirco Iotti dell’Università Mesva dell’Aquila e l’agronomo Gabriella di Massimo.