IL TEATRO DEI MARSI DI AVEZZANO SI PREPARA AL CONCERTO DI SERGIO CAMMARIERE: BIGLIETTI DISPONIBILI IN LOCO

Tutto pronto per il concerto di Sergio Cammariere al Teatro dei Marsi. L’artista di Crotone si esibirà domani ad Avezzano, nell’ambito della rassegna Marsi’N Jazz. Un concerto tra i più attesi della stagione invernale che arriva in concomitanza con la promozione del nuovo tour del pianista calabrese dal titolo “Una sola giornata”. Cammariere, per l’occasione, salirà sul palco affiancato dalla sua storica band: Daniele Tittarelli al sax, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria.

Cammariere ripercorrerà la sua lunga carriera partendo dai successi che lo hanno reso famoso fino ad arrivare ai brani del suo nuovo disco, “Una sola giornata”, pubblicato lo scorso aprile e che dà il titolo a questo tour. Lo spettacolo, che rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, sarà una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Immancabili infine i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato nel corso della sua carriera.

Biglietti acquistabili in loco la sera del concerto

Il biglietto ha un costo di 25 euro

ONLINE: www.ciaotickets.com/biglietti/sergio-cammariere-quartet-avezzano

PUNTO VENDITA Ciaotickets: Agenzia viaggi ELLECI, c/o Centro Commerciale “I Marsi” · Km. 112.215, Via Tiburtina Valeria, Avezzano (Aq)