IL TRASACCANO FABRIZIO FRACASSI IN EMILIA ROMAGNA SALVA UNA FAMIGLIA ED I SUOI AMICI A QUATTRO ZAMPE

Trasacco – Sara Oddi e Vittorio Angelini hanno condiviso una bellissima storia di generosità e amore per gli animali attraverso i social media. È un racconto che mette in luce un atto coraggioso e di grande umanità compiuto da Fabrizio Fracassi, un residente di Trasacco impegnato nei soccorsi alla popolazione colpita dalla tragica alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna.

In questa storia particolare, c’era una famiglia composta da tre persone, oltre a sei gatti e una cagnolina anziana di 17 anni, che ha rifiutato di abbandonare la propria casa per non lasciare soli gli animali. A causa delle frane e dei danni causati dalle acque, la zona era irraggiungibile. “Quando l’esercito, con l’aiuto indispensabile di Fabrizio, ha offerto la possibilità di un recupero completo tramite il verricello, la famiglia ha accettato immediatamente”, hanno raccontato Sara e Vittorio.

Dato che la cagnolina anziana aveva problemi cardiaci, Fabrizio Fracassi ha preso la decisione compassionevole di tenerla tra le braccia per farla sentire al sicuro durante il sollevamento sull’elicottero. Soccorrere le vittime dell’alluvione significa spesso soccorrere anche gli animali che, proprio come le persone, sono stati travolti da un evento così distruttivo. Fabrizio merita i complimenti per il suo gesto meraviglioso.