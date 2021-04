IL VICE QUESTORE IRENE VIZIOLI È IL NUOVO DIRIGENTE DELLA DIGOS

Dopo l’uscita di Leila Di Giulio per sopraggiunti limiti di età, è stato designato il nuovo Dirigente della DIGOS pescarese: si tratta del Vice Questore della Polizia di Stato Irene VIZIOLI, da alcuni anni già in servizio presso la Questura di Pescara dove, arrivata nel 2017, ha diretto l’Ufficio Immigrazione.

In precedenza, la dr.ssa Vizioli è stata per diversi anni Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Pescara e, prima ancora, ha lavorato presso la Scuola per il Controllo del Territorio dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Corsi, dell’Ufficio Studi e, per ultimo di Vice Direttore.

Il suo percorso nella Polizia di stato è iniziato da giovane Commissario alla Questura di Bolzano dove è stata Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Funzionario Addetto dell’Ufficio di Gabinetto; poi, assegnata alla Questura di Campobasso, ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto.

Alla dr.ssa Vizioli, conoscitrice della realtà pescarese e che ha diretto diversi e rilevanti servizi di ordine e sicurezza pubblica in città e in provincia per manifestazioni politiche, socio-economiche e sportive, vanno le congratulazioni e gli affettuosi auguri di buon lavoro del Questore Liguori e di tutti i colleghi.