“IL VIRUS? UNA SCUSA DEGLI ITALIANI PER NON LAVORARE”. BUFERA SUL PRESENTATORE BRITANNICO

La frase infelice è stata pronunciata da Christian Jessen, medico e presentatore di quelli che noi chiamiamo programmi spazzatura, durante la trasmissione radiofonica di Fubar: “Quello che dico potrebbe essere un po’ razzista, e mi toccherà scusarmi, ma non pensate che il coronavirus sia un po’ una scusa? Gli italiani, sappiamo come sono, per loro ogni scusa è buona per chiudere tutto, interrompere il lavoro e fare una lunga siesta”.

L’audio sta diventando virale e gli italiani in quarantena non ci stanno. Un’offesa per chi ha perso la vita a causa del Covid-19, per chi lotta tra la vita e la morte, e per i cittadini che stanno vivendo una situazione di grave angoscia e paura. Il coro è unanime: chieda scusa all’Italia.

https://video.repubblica.it/d431f21c-49c9-45f2-a453-c48eeebfbb82