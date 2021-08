Impara a scommettere sulle quote sportive

Scommettere sull’azione è il modo ideale per aumentare l’eccitazione che provi quando guardi lo svolgersi di un evento sportivo. Tuttavia, il mondo delle scommesse può essere fonte di confusione per i nuovi arrivati. Devi imparare a leggere le quote, apprezzare i diversi tipi di scommesse sportive disponibili e comprendere il gergo utilizzato nel settore delle scommesse sportive. Devi anche identificare i migliori bookmaker, quindi 22Bet evidenzia alcuni eccellenti bookmaker prima di spiegarti le migliori scommesse disponibili.

Migliori scommesse sportive

Esistono centinaia di siti di scommesse sportive in lizza per la tua attività e può essere difficile identificare quelli sicuri e affidabili. Assicurati di attenersi ai libri affidabili ed evita i siti con recensioni negative. Quindi familiarizza con i tipi di scommesse che spieghiamo di seguito e fai il grande passo.

Moneyline

Questa è una semplice scommessa su quale squadra vincerà una determinata partita. I compilatori di quote valuteranno i punti di forza e di debolezza relativi di ciascuna squadra, tenendo conto dei record degli scontri diretti, degli infortuni, della fatica, dei livelli di motivazione, del vantaggio in casa e così via. Quindi assegneranno una serie di quote per le scommesse sportive a ciascuna squadra. Di solito c’è un favorito e uno sfavorito.

Diciamo che gli Eagles stanno vivendo una buona stagione e i Jets stanno lottando. Potresti vedere che gli Eagles hanno un prezzo di -770 per vincere la partita al Lincoln Financial Field, con i Jets come +540 sfavoriti nelle quote moneyline. Se vedi un segno meno prima di una serie di quote, ti dice quanto devi puntare per guadagnare $ 100 di profitto. In questo caso, dovresti scommettere $ 770 sugli Eagles solo per guadagnare $ 100, il che indica che Philadelphia è la favorita.

Se vedi un segno più prima di una serie di quote, ti dice quanto profitto guadagnerai piazzando $100. Una scommessa di $ 100 sui Jets a +540 ti farebbe guadagnare $ 540 se tirassero fuori un risultato a sorpresa, indicando che sono i chiari perdenti. A volte vedrai +540 reso come 6,40 (quota decimale), ma puoi usare un calcolatore di quote scommesse per trasformarlo in quote americane.

Punto di diffusione

Il gioco d’azzardo diffuso è la forma più popolare di scommesse su calcio, basket e molti altri sport. Le scommesse sportive daranno alla squadra presumibilmente più forte un handicap per pareggiare il campo di gioco. Rimanendo nell’esempio sopra, ci si potrebbe aspettare di vedere gli spread dei punti NFL fissati a 13,5, con quote di -110 sugli Eagles -13,5 e quote di -110 sui Jets +13.5. Alcuni altri siti di scommesse potrebbero offrire un succo ridotto, il che significa che potresti trovare quote di -107 o -105 su entrambi i risultati.

Se scommetti sugli Eagles -13.5, Philadelphia dovrebbe vincere di 14 o più punti affinché la tua scommessa con spread sul calcio venga ripagata. Ciò rende le cose più difficili, ma guadagnerai un profitto molto maggiore. Se sostieni i Jets, potrebbero vincere la partita o perdere fino a 13 punti e la tua selezione dello spread di puntata verrebbe pagata. Le prime linee di scommesse NFL sono spesso stabilite dai principali bookmaker del settore, mentre molti aspettano che le linee di Las Vegas vengano pubblicate e seguono l’esempio. Queste quote NFL possono cambiare. Se la stragrande maggioranza degli scommettitori piazzasse le proprie scommesse con spread betting sui Jets +13,5, potresti vedere la linea scendere a 11,5 punti. Puoi tenere d’occhio le scelte NFL per controllare le scommesse migliori.

Scommettere sullo spread è popolare negli sport che hanno giochi ad alto punteggio, come le scommesse sulle linee NBA. Non è così comune negli sport a basso punteggio, come il calcio e l’hockey, ma gli spread di punti possono rivelarsi popolari in quegli sport quando una squadra è fortemente favorita. A molti scommettitori piace scommettere sugli spread dei punti con il credito guadagnato quando sfruttano i bonus di benvenuto delle scommesse sportive.

Totali

Si tratta di scommettere sul numero totale di punti o gol in una partita. Non è necessario specificare quale squadra vincerà la partita. I bookmaker stabiliranno una linea e puoi scommettere su over o under. Ad esempio, potresti vedere una linea di punti totale di 215,5 quando i Golden State Warriors affrontano gli Houston Rockets. Puoi quindi scommettere su più di 215,5 punti o meno di 215,5 punti. Se finisce 110-107, oltre 215,5 pagherà.

Puoi anche scommettere sui goal totali in una partita di calcio, sui giochi totali in una partita di tennis, sui round totali in una rissa e così via. Le probabilità su entrambi i risultati sono generalmente -110. Ciò significa che devi depositare $ 110 per generare un profitto di $ 100. Permette al bookmaker di fare un margine su entrambe le selezioni, ma alcuni prendono un margine più piccolo offrendo -105 linee di scommesse sportive.

Potresti vedere -110 reso come 1.91 (quota decimale) o 10/11 (quota frazionaria). Le quote decimali sono popolari in Europa, mentre le quote frazionarie sono comuni nel Regno Unito e nel settore delle corse di cavalli. Puoi facilmente trasformare un prezzo in quote americane utilizzando un calcolatore di quote scommesse, che tiene conto anche delle quote gratuite.

Futures

Questa è una scommessa su un evento futuro e non è necessariamente correlata all’esito di una partita specificame. Gli esempi includono le scommesse su quale squadra vincerà il campionato NBA o chi vincerà l’Heisman Trophy. Ogni anno, i futuri appassionati di scommesse calcistiche analizzano le quote del Superbowl di Las Vegas in modo molto dettagliato. Le scommesse sportive valuteranno i punti di forza e di debolezza di ogni squadra e determineranno un favorito nelle probabilità di vincere la gloria del Super Bowl. Le quote di scommessa cresceranno progressivamente fino a raggiungere il rango di outsider.

Scommesse prop

Le scommesse sulle proposte si riferiscono a un evento specifico all’interno di un gioco, ma queste quote di scommessa non riguardano necessariamente l’esito di un gioco. Alcune scommesse di scena possono essere davvero redditizie, mentre altre sono solo per divertimento. Un’eccitante scommessa potrebbe essere su Russell Westbrook che ha realizzato più di 45,5 punti, rimbalzi e assist contro i Timberwolves, o Lionel Messi che ha segnato un calcio di punizione contro il Real Madrid. Un esempio più spensierato sarebbe il colore che Gatorade ha scaricato sull’allenatore vincente dopo il Super Bowl, o il tempo impiegato dal cantante per completare l’inno nazionale. Puoi anche trovare molte scommesse prop quando si tratta di scommettere sulla politica. Gli esempi vanno dalle scommesse sull’identità del candidato alla vicepresidenza al predire se il presidente aprirà l’Area 51 al pubblico.