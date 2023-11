IMPIANTO DI IDROGENO NELLA VALLE PELIGNA SOTTOSCRITTA LA LETTERA D’INTENTI TRA IL COMUNE DI PREZZA (AQ) E LA SOCIETÀ INFINITE GREEN ENERGY ITALIA SPA

Il comune di Prezza (AQ) e Infinite Green Energy-IGE Italia Spa, hanno sottoscritto una lettera d’intenti, venerdì 10 novembre 2023 alle ore 10.00, presso il Municipio di Prezza, con richiesta di Manifestazione Pubblica d’Interesse e locazione di spazi adatti a produrre energia da fonti rinnovabili.

Il Sindaco di Prezza Marianna Scoccia e il General Manager di IGE Italia SpA Rocco La Rovere, hanno firmato una lettera d’intenti tra il Comune di Prezza e la società IGE ITALIA SpA, il tutto coordinato e supportato da Abrex Srl – Area Sviluppo Locale e dal Polo d’Innovazione Abruzzo Italy.

La firma è finalizzata ad avviare una Manifestazione d’Interesse per la locazione di spazi da destinarsi a investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da utilizzare in Valle Peligna, per la produzione di idrogeno verde.

Il Sindaco di Prezza Marianna Scoccia, entusiasta dell’accordo raggiunto ha dichiarato: “Con la sottoscrizione di oggi si aggiunge un altro tassello importante a questo grande progetto di sviluppo. Per il nostro territorio, tutto ciò rappresenterà una fonte importante di investimenti e di sviluppo. Pertanto in qualità di Sindaco e ancora di più in qualità di Consigliere Regionale darò tutto il massimo supporto affinché ci siano le condizioni migliori per far nascere questo importante impianto”.

Il borgo medievale di Prezza si erge su una collina, a circa 500 m s.l.m. e, godendo di una favorevole ventilazione, costituisce una grande risorsa nel campo delle rinnovabili, nello specifico per la produzione di energia eolica. Pertanto, per la sua naturale posizione geografica del territorio e per l’adiacenza a Corfinio che vedrà sorgere l’impianto di idrogeno a larga scala, la richiesta mostrata al sindaco di Prezza è quella della disponibilità a procedere ad una Manifestazione Pubblica d’Interesse per la valutazione della proposta IGE.

IGE, nell’ambito del “Progetto Italico”, intende sviluppare nella Valle Peligna un impianto di produzione di Idrogeno verde certificato, che verrà fornito all’industria e alla mobilità pesante del territorio. L’azienda australiana con sede anche in Italia, sta valutando aree idonee alla installazione di impianti strumentali e diretti alla produzione di energie rinnovabili e in quest’ottica si colloca la lettera di intenti.

L’intesa sarà funzionale al progetto più ampio di investimenti che IGE Italia SpA ha programmato sul territorio.