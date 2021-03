IN ABRUZZO E’ RECORD DI MORTI E DI RICOVERI NELLE TERAPIE INTENSIVE A CAUSA DEL COVID: 37 I DECESSI E 91 PAZIENTI IN RIANIMAZIONE

In Abruzzo sono 37 i decessi legati al Covid-19 segnalati nell’ultimo bollettino della Regione: si tratta dell’incremento più consistente mai registrato in un solo giorno. Il dato supera l’attuale record di 35, risalente al 21 novembre. Anche le terapie intensive raggiungono un nuovo record: 91 i pazienti ricoverati in rianimazione, mai erano stati così tanti. Al momento è occupato il 42,7% dei posti letto, a fronte di una soglia di allarme del 30%.

Fonte:Ansa.it