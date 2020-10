IN ABRUZZO SI REGISTRANO OLTRE 5.400 ATTIVI AL COVID-19: AUMENTANO FORTEMENTE I RICOVERI

Sale rapidamente il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Abruzzo. Con i 482 nuovi casi odierni, al netto dei decessi e delle guarigioni, si registrano 415 malati in più, che portano il totale a 5.444. Una settimana fa erano 3.376. Aumentano i ricoveri, che sono complessivamente 357 (sette giorni fa erano 224). Del totale delle persone attualmente positive, 331 pazienti (+25 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 26 (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 5.087 (+390) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 60 in più, per un totale di 3.690). Superata quota 280mila test eseguiti dall’inizio dell’emergenza: sono 280.591, 3.710 dei quali riferiti alle ultime 24 ore.