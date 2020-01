In Abruzzo una due giorni per studiare il lupo

PROGRAMMA DEL CAMPO.

SABATO 15 FEBBRAIO:

Appuntamento alle 10 a Pescasseroli, trasferimento in albergo 3 stelle e sistemazione dei bagagli.

Partenza per una escursione in una vallata appenninica abitualmente frequentata da un branco di lupi. I branchi in questo periodo si stanno preparando al periodo riproduttivo. Il maschio e la femmina dominanti cominciano a isolarsi ed a esibire i primi rituali di corteggiamento.

Sarà dunque possibile incontrare diversi segni di presenza, tra cui impronte, escrementi, punti di marcatura e primi segni dell’estro della femmina.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Percorso: circa 5 Km (tra andata e ritorno).

Dislivello: circa 200 m.

Difficoltà sentiero: E (escursionistico).

Nel pomeriggio rientro in albergo, e a seguire presentazione didattica sulla biologia ed ecologia del lupo e sulle tecniche di monitoraggio della specie. Proiezione di immagini e video inediti da videotrappola e approfondimenti sulla conservazione della specie in Italia.

Al tramonto appostamento finalizzato ad avvistamento di lupo e altra fauna appenninica (cervo, cinghiale, capriolo, volpe).

In serata cena tipica in trattoria abruzzese.

DOMENICA 16 FEBBRAIO:

Sveglia e partenza alle 6.30 per un appostamento all’alba in una vallata frequentata dai lupi. Elevata probabilità​ di avvistare cinghiali, volpi, cervi e altra tipica fauna appenninica. Possibilità di avvistare il lupo.

Dopo la colazione in albergo, partenza per un’escursione in un’area di grande valore naturalistico, frequentata dai lupi, con ricerca dei segni di presenza, approfondimenti sulla biologia della specie e applicazione pratica di alcune delle tecniche di monitoraggio approfondite durante il primo giorno di campo. In caso di presenza di neve sarà possibile effettuare simulazioni di snow tracking sulle tracce del lupo.

Pranzo al sacco fornito dall’organizzazione.

Percorso: circa 9 Km (tra andata e ritorno).

Dislivello: circa 400 m.

Difficoltà sentiero: E (escursionistico).

Fine del campo previsto nel pomeriggio verso le 16.

Al termine del campo, su richiesta, potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione.

Per gli studenti universitari di biologia, scienze naturali e scienze ambientali possibilità di richiedere crediti universitari contattando la propria segreteria amministrativa.

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento idoneo ad ambiente montano con clima invernale.

Zaino, scarponi da montagna e capi adatti a temperature comprese tra -5°C e +5°C (importante vestirsi “a strati”), macchina fotografica, binocolo, mantellina per la pioggia.

In caso di presenza di neve superiore ai 20 cm di spessore è consigliato l’utilizzo delle ciaspole (racchette da neve).

Sarà possibile affittare le ciaspole a Pescasseroli al costo di 10 euro aggiuntivi.

IMPORTANTE: In caso di maltempo l’evento potrà subire variazioni o essere annullato.

COSTI:

Costo del campo: 110 euro a persona.

La quota comprende: