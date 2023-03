IN ARRIVO UN CORSO DI SELF MARKETING – L’ARTE DI FAR EMERGERE IL PROPRIO TALENTO

Con grande gioia e con orgoglio, l’Associazione “Il Guscio” e il Circolo Culturale Chaikhana di Roseto degli Abruzzi vi invitano ad un nuovo corso gratuito, che inizierà il 13 aprile e riguarderà un argomento estremamente utile ed interessante: il Self Marketing, letteralmente “marketing di se stessi”, che racchiude tutte quelle azioni e strategie volte a promuovere le proprie peculiarità, a prepararsi al meglio per colloqui lavorativi e a trovare un’occupazione soddisfacente e attinente alla propria personalità.

Le lezioni saranno curate egregiamente dal Dott. Franco Tempesta, esperto di Export Management e docente di Commercio Internazionale, Marketing, Comunicazione e Vendite, che durante il suo lungo e gratificante percorso professionale ha collaborato con l’Istituto Nazionale del Commercio Estero (ICE), il Consorzio L’Aquila Esporta, diversi enti camerali italiani e numerose PMI italiane ed estere.

Il Dott. Tempesta è profondamente innamorato del suo lavoro, di cui si tiene costantemente aggiornato, e ha una naturale vocazione nel supportare la gente che si affida alla sua ultratrentennale esperienza nel settore, aiutandola a farle scoprire il suo potenziale e a farla progredire professionalmente, non limitandosi a fornire ottimi insegnamenti teorici, ma offrendo anche vari esempi pratici.

Se voi, che state leggendo ora, parteciperete al corso che vi ho proposto riuscirete ad apprendere nozioni che si riveleranno preziose per farvi conoscere appieno, in tutte le vostri doti ed i vostri talenti, diventando dei leader di voi stessi. La chiave per avere successo è scoprire quali sono i vostri punti di forza, credere fermamente nelle vostre possibilità, avere la pazienza di non demordere e avanzare dritti verso i vostri obiettivi, con passione e determinazione.

Il Corso di Self Marketing è strutturato nei seguenti punti:

Introduzione al Marketing;

Il Marketing dei Servizi;

Cenni su: Comunicazione PNL, Comunicazione Transnazionale e Self Marketing.

Gli incontri si terranno ogni martedì e giovedì, dalle ore 21 alle ore 23.

Il corso avrà la durata di un mese e alle fine di esso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni più dettagliate, contattate i seguenti numeri:

348 475 6396 (Andreina)

393 034 4170 (Evila)

Cosa aspettate ad iscrivervi? È un’occasione imperdibile, non lasciatevela sfuggire!

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia )