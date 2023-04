In dirittura d’arrivo i lavori per la fibra ottica a Paterno e a San Pelino, sopralluogo anche a Cese

A metà giugno, la fibra arriverà direttamente nelle case anche nelle frazioni di Paterno e San Pelino, assicurando l’accesso ai servizi internet più avanzati. L’assessore ai Lavori Pubblici, Emilio Cipollone: “Quotidianità migliorata. Stiamo provvedendo e studiando un piano di azione anche per Cese e Castelnuovo”.

Stanno procedendo speditamente e senza intoppi, grazie all’impegno congiunto di Comune, società delle compagnie telefoniche e imprese, i lavori per far arrivare la fibra ottica in ogni angolo di città capoluogo e frazioni. Ad Avezzano, l’operazione FTTH, ovvero “fibra fino a casa”, che è valsa al Comune il record abruzzese, è in dirittura d’arrivo. L’infrastruttura FFTH (fiber to the home) si differenzia dalla vecchia fibra in quanto viene portata fino all’ingresso dell’unità immobiliare; prima, invece, la rete terminava al cabinet più vicino.

La città di Avezzano, infatti, è stata la prima in tutta la Regione a cantierizzare i collegamenti FTTH, ovvero Fiber to the home, grazie agli investimenti di fondi PNRR. Tutto il territorio – città capoluogo, zone periferiche e frazioni – è interessato dai lavori. “Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Emilio Cipollone – di una infrastruttura fondamentale per la cittadinanza. Proprio la scorsa settimana, abbiamo avuto un sopralluogo tecnico anche nella frazione di Cese. Lavori per l’infrastruttura veloce della fibra partiti anche a Borgo Via Nuova”.

Nella frazione di Antrosano, invece, i lavori per la fibra ottica, che porteranno ad un’efficienza e una stabilità di connessione migliori e maggiori, sono partiti a gennaio 2023: in questo caso, entro la metà del mese di maggio verranno terminati tutti i collegamenti e la fibra andrà in vendibilità, ovvero il cittadino da quel momento in poi, per l’attivazione del servizio, potrà rivolgersi direttamente all’operatore più adatto alle proprie esigenze. Per Paterno e San Pelino, la fibra andrà in vendibilità entro la metà del mese di giugno.

Afferma l’ingegnere Piera Fracassi, che sta seguendo i lavori: “La fibra arriverà nelle case di tutti i cittadini e gli utenti del Comune. Stiamo cablando con la fibra ottica tutte le unità immobiliari della città e delle sue frazioni. Abbiamo lavorato, per raggiungere questi risultati in tempi estremamente rapidi, a stretto contatto con l’amministrazione comunale e con l’ufficio tecnico: ci hanno dato tutto il supporto possibile. Lo stesso sindaco Di Pangrazio, fin dal primo incontro, si è reso da subito disponibile con la nostra struttura, agevolando tutti i passaggi e chiedendo di tenere nella giusta e dovuta considerazione frazioni e zone periferiche della città. Il nostro impegno c’è sempre stato: possiamo dire, oggi, con soddisfazione di essere uno dei primi Comuni in Italia a poter usufruire della tecnologia FTTH. Un ringraziamento anche ai responsabili delle imprese che hanno davvero lavorato giorno e notte per far sì che tutta l’operazione procedesse senza criticità o disagi”.

Si sta vagliando, infine, proprio in questi giorni, la possibilità di avviare il cantiere della fibra anche a Castelnuovo, grazie a fondi PNRR messi a disposizione dei grandi operatori della fibra per i centri con minore densità demografica.

“Col Piano nazionale di ripresa e resilienza – aggiunge infine l’assessore Emilio Cipollone – anche le zone meno popolose di Avezzano potranno essere raggiunte dalla fibra: è un progetto in fieri”.