IN ITALIA 2.499 CASI DI CORONAVIRUS IN PIU’ E 23 MORTI

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 3 ottobre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore restano stabili sui numeri di ieri e sono 2.499, con la cifra record di 120.301 tamponi (ieri erano stati 2.548 con 118.236 tamponi): 23 invece i decessi (ieri erano stati 24). Con 1.126 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 53.997 (1.350 in più rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.384 unità). Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 35.941, mentre il numero totale dei casi è di 319.908. Dei 23 morti 6 vengono dal Veneto, 5 dal Lazio, 4 dalla Lombardia, 2 da Friuli Venezia Giulia e Sicilia, 1 da Piemonte, Campania, Basilicata e Puglia. Le regioni con più casi sono la Campania (392), la Lombardia (307) e il Lazio (264).