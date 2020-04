IN PIENA EMERGENZA CORONAVIRUS, RISSA AL SUPERMERCATO PER LA MASCHERINA

In fila alla cassa due uomini discutono a Casoria. La situazione si fa incandescente. Uno sferra uno schiaffo all’altro. In pochi attimi diventano 5 le persone che si prendono a pugni mentre le donne urlano di finirla. Dopo un minuto la rissa prosegue in strada lontana dalla telecamera che li sta riprendendo.