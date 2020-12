In pista a Vallelunga per incredibili avventure

L’autodromo di Vallelunga è situato a poco più di 30 minuti dal centro della capitale, precisamente a Campagnano di Roma. Non un semplice circuito automobilistico, bensì un luogo esclusivo in cui a primeggiare non è solo lo sport ma anche tanta storia e cultura. UN circuito automobilistico e motociclistico italiano che sa distinguersi per le sue caratteristiche strutturali diventando con il tempo uno dei più ambiti e apprezzati dai grandi piloti e team che si cimentano e mettono alla prova sul suo asfalto, per il collaudo di nuovi modelli di auto e moto, racing o stradali, per test tecnici e prove libere.

L’autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, così è stato ribattezzato il 12 ottobre 2006 prendendo il nome dal pilota automobilistico Piero Taruffi, a cui va il merito di aver progettato uno dei circuiti più amati e conosciuti d’Italia.

Breve storia di Vallelunga

Bisogna pur fare un accenno sul passato di questo grandioso autodromo, meta ambita di tantissimi eventi di fama internazionale. Luogo protagonista della prima corsa automobilistica di speedway sull’allora pista interamente in sabbia sulla scia della moda americana nel lontano 1951.

Da allora Vallelunga ha visto tantissime migliorie fino a oggi, sia in merito alla pista che all’intera struttura. Prima di tutto la realizzazione della pista in asfalto nel 1957 e la messa a punto di ben due tracciati, internazionale e Club. Per poi essere sottoposta a un aumento della lunghezza fino al doppio, la costruzione di box, direzione gara, la sala stampa, tribuna e così via.

Di sicuro una data che rimane nella storia è nel 63’, quando questo autodromo diventa la sede del Gran Premio Roma di Formula 1, che ha segnato l’inizio di una serie di eventi sportivi e competizioni tra le più famose al mondo sia di auto che di moto che l’ha vista protagonista indiscussa. Come il World Sportscar Championship e il World Superbike Championship.

Il tracciato, dati tecnici.

L’autodromo “Piero Taruffi” è il primo a essere alimentato interamente da un impianto fotovoltaico. Oggi ha una lunghezza del circuito international di 4.085 m per le auto e 4.110 m per le moto, mentre il circuito club 1,746 Km, modifiche che le ha consentito di ricevere finalmente l’omologazione FIA per i test di formula 1 nel 2004. Mentre nel 2005 sono state ampliate vie di fuga e migliorate le infrastrutture, con l’aggiunta di un ulteriore chilometro di pista.

La pista ha una larghezza di 11 metri, fino a 14 metri sulla linea del traguardo, con senso di marcia orario. Essendo divisa in due tracciati è bene essere più precisi, infatti quello International comprende ben 10 curve, 7 a destra e il resto a sinistra, mente la parte più incredibile è il raggio di curvatura che va dai 23 metri del “Tornante” ai 166 metri della “Curva Grande”.

L’autodromo di Vallelunga presenta anche i Box e sono in tutto 24, mentre le rimesse 30. Dispone inoltre, lungo la pista di 23 postazioni per i commissari. Tanto spazio anche per il pubblico che può accedere alle tribune presenti al traguardo con una capienza di 6000 posti, in collina addirittura ospita 15.000 posti, infine sul prato circa 11.000 persone.

Questo è un tracciato che si distingue perché consente ai piloti di mettersi alla prova, una pista molto tecnica, veloce ma anche tanto divertente persino per gli spettatori che con grande emozione assistono a spettacoli davvero unici.

Eventi e tante emozioni all’autodromo “Piero Taruffi”

L’autodromo “Piero Taruffi” è meta ambita di molti eventi importanti. Scelta come sede per i test di team di Formula 1 come ad esempio Ferrari, Williams F1, persino Toyota F1 Team e BAR-Honda. L’attività di collaudo e test vede nel periodo invernale tanti altri team appartenenti a categorie diverse: WTCC, Le Mans Series, FIA GT e Formula. Inoltre tra le manifestazioni sportive annuali è famosa per la 6 Ore di Vallelunga e non possiamo non menzionare la tappa del Campionato mondiale Superbike.

Un susseguirsi d’incredibili ed elettrizzanti momenti a cui tutti gli appassionati fremono per assistere, compreso la FIA Motorsport Games, rimandata in seguito al covid, un evento molto atteso a cui partecipano piloti di tutto il mondo, in cui ogni nazione viene rispettivamente rappresentata da una vettura. Aperto inoltre a varie categorie GT3, TCR, F4, drifting, digital cup (e-sport) e karting slalom, per uno spettacolo unico. Diventando anche una nuova ed entusiasmante sfida per i piloti della NASCAR Whelen Euro Series, festival tipico del motorsport USA.

Incredibili esperienze di guida sul circuito di Vallelunga

Pista Vallelunga, si tratta di una vera e propria attrazione sia per i piloti più esperti e i loro team, ma anche per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza di guida nuova e incredibile su uno dei tracciati più belli ed elettrizzanti che esistano in Italia. Protagonista di tante manifestazioni sportive che vedono gli appassionati dei motori diventare i veri protagonisti.

Nonostante la difficoltà del tracciato anche i piloti meno esperti possono solcarne l’asfalto per emozioni uniche e farlo alla guida di auto fuori dal comune, scegliendo tra Ferrari, Maserati, Porsche, Audi. Mercedes, Lamborghini e tantissime altre icone dell’automobilismo Italiano e internazionale che hanno fatto la storia, su un tracciato capace di regalare emozioni uniche alla guida di supercar da sogno.