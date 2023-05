IN USCITA “NARCIMARCIO” IL NUOVO LIBRO DI LAURA CALI’

Laura Calì, è una imprenditrice nel campo della moda molto seguita su Instagram. Classe 1984, nata a Palermo, ha trascorso la sua adolescenza ad Avezzano, in Abruzzo.

Dopo il grande successo del libro precedente “La ragazza col busto e il cane con il carrellino” uscito appena un anno fa e ancora un Best seller con migliaia di copie vendute, ha deciso di pubblicare un secondo libro.

Nel suo primo libro “La ragazza col busto e il cane con i carrellino”(Capponi editore), ha messo a nudo per la prima volta la sua vita ma mancavano ancora dei tasselli importanti.

Nelle pagine del secondo libro che è nuovamente un vero libro autobiografico (“Come riconoscere un narcimarcio “edito da Capponi editore) di una ragazza della porta accanto verrà trattato uno dei fenomeni che purtroppo riguarda un numero sempre maggiore di donne: avere a che fare con un Narcisista. Laura, una ragazza apparentemente sicura di sé, di bell’aspetto è anche lei cascata in vero e proprio inferno che è durato per molti anni. In questo libro con l’aiuto di Sunny (cane di razza) e Spritz (gatto europeo simil persiano) verrà raccontata la sua esperienza: l’incontro con il narcimarcio, il buio che giorno dopo giorno ha avvolto la sua vita, la lotta disperata che è avvenuta nel suo cuore e in fine la decisione di salvare sé stessa. “Come riconoscere un narcimarcio” è rivolto alle donne affinché’ con questo libro possano veramente decidere di diventare felici.

A tal proposito nel suo libro, Laura Calì rivela:

“Voi umani pensate veramente di comunicare solo quello che scegliete di dire, quando in realtà dite molto di più, con ogni bra del vostro essere. Dite le cose che pensate di voi stessi, le vostre convinzioni sbagliate, i vostri dolori passati e presenti. Dite le vostre mancanze, le cose in cui credete o non credete, le vostre debolezze. Dite quello di cui avete disperato biso-gno, quello che sognate e desiderate. Dite persino le cose che nascondete a voi stessi. Le vostre vite comunicano ad un livello profondo senza che voi abbiate bisogno di parlare e senza che ne siate al corrente, ed è così che inconsapevolmente vi scegliete, è così che dite al narcimarcio che siete la preda perfetta per lui”

Un libro che vi farà riflettere, un libro che vi susciterà’ molta rabbia ma allo stesso tempo vi insegnerà a rinascere e ritrovare voi stesse.

Un libro attuale, che affronta i problemi della non accettazione di sé stessi, del maschilismo, degli abusi, delle violenze sulle donne. Il libro uscirà il 30 maggio 2023 in tutti gli store digitali e in tutte le librerie.