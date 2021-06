INAUGURATO IL NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ACIAM, IL SINDACO DI NATALE: “GIORNATA IMPORTANTE PER AIELLI E PER TUTTO IL TERRITORIO MARSICANO E PROVINCIALE”

Inaugurato oggi il nuovo impianto di compostaggio Aciam. “Un’altra giornata importante per Aielli e per tutto il territorio marsicano e provinciale”, ha evidenziato il Sindaco Enzo Di Natale. “È stato inaugurato il nuovo impianto di compostaggio Aciam. Un posto in cui l’economia circolare da teoria si fa pratica e il rifiuto da scarto diventa valore aggiunto. Archiviata l’epoca dell’indifferenziata il nuovo impianto tratterà prevalentemente rifiuti organici. Finirà quindi la dipendenza da altri territori e si ritornerà all’ autosufficienza. Un orgoglio aver contribuito come comune alla realizzazione di un’opera così importante.