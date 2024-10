Incendio a Scerne di Pineto

A seguito dell’incendio divampato dopo un’esplosione in un azienda chimica in località Scerne di Pineto, in provincia di Teramo, la Camera di commercio Gran Sasso si è attivata immediatamente per monitorare la situazione del comparto produttivo locale, in stretto contatto con le autorità competenti, a tutela anche delle tante imprese di Pineto e delle zone limitrofe.