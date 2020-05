Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nel versante “fucense” / territorio di Cerchio nelle vicinanze del territorio di S. Benedetto dei Marsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco , i Carabinieri Forestale e i Volontari della Protezione Civile.

In corso le verifiche per chiarire le cause del rogo.