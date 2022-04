Un’incidente stradale si è verificato nella notte nei pressi di Luco dei Marsi. Per cause ancora in corso d’accertamento, un’auto è uscita fuori strada ribaltandosi. I due occupanti sono rimasti feriti, uno dei due sbalzato fuori dl veicolo, mentre l’altro è rimasto incastrato nell’abitacolo.

I due sono stati trasportati presso l’ospedale di Avezzano.