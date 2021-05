INCIDENTE IN MONTAGNA A SCAFA, 68ENNE CADE IN UN DIRUPO, INTERVENTO DEL 118

È scivolato in un dirupo mentre era intento a raccogliere degli asparagi in montagna. Il fatto è accaduto a Scafa, dove un 68enne ha perso l’equilibrio finendo in un dirupo.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un elicottero e trasportato all’ospedale di Pescara, le sue condizioni sembrano non essere gravi.