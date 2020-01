Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla via Salaria all’altezza del km 141, in località Accumoli, in provincia di Rieti. L’incidente ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Fonte adnkronos.it