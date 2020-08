INCIDENTE SUL LAVORO, PERDE LA VITA IN SICILIA UN OPERAIO DI PESCARA

Incidente sul lavoro, perde la vita a 25 anni Francesco Colasante, operaio di Pescara rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Troina (Enna).

Secondo quando riportato dall’ Ansa, il giovane si trovava su un traliccio per effettuare alcuni interventi quando, per cause ancora in corso di accertamento, sul terreno sottostante si è sviluppato un incendio.

Il ragazzo nel tentativo di fuggire è caduto rimanendo intrappolato nelle fiamme, inutile il trasporto al Cannizzaro di Catania, dove Colasante è morto per le gravi ustioni ricevute.

Sull’incidente la Procura della Repubblica di Enna ha aperto un’inchiesta.