INCONTRO CON GLI EDUCATORI, DON LUIGI MARIA EPICOCO, GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO ALLE 16,30, AL CASTELLO ORSINI DI AVEZZANO

«Qualcuno a cui guardare: per una spiritualità della testimonianza», è questo il titolo dell’incontro di aggiornamento e formazione organizzato dall’Ufficio scuola diocesano, guidato dal diacono Antonio Masci, in collaborazione con la Fism provinciale (Federazione italiana scuole materne) e promosso dalla Pastorale giovanile diocesana.

Don Luigi Maria Epicoco, filosofo, teologo e scrittore, è professore alla Pontificia Università Lateranense e all’ISSR “Fides et Ratio” di L’Aquila, di cui è anche Preside. Il sacerdote aquilano, ma di origini pugliesi (Mesagne, 1980), è inoltre titolare di una pagina social a lui dedicata che conta più di 52.000 followers e che raccoglie i suoi commenti quotidiani al Vangelo diffusi su tutti i maggiori media cattolici. È spesso ospite di trasmissioni televisive in qualità di “esperto” di temi cristiani.



Nel suo ministero e nei suoi libri Don Luigi Maria Epicoco si occupa di formazione e spiritualità cristiana e rappresenta una delle voci più giovani e autorevoli nell’attuale panorama cattolico nazionale ed internazionale. Già autore di numerosi e fortunati testi, il suo ultimo libro, “Qualcuno a cui guardare Per una spiritualità della testimonianza”, è stato pubblicato nel 2019 per le edizioni Città Nuova. Si tratta del volume donato dal Papa lo scorso 21 dicembre ai vescovi e cardinali della Curia Romana ricevuti in udienza per gli auguri natalizi.



Ed è proprio a partire dai capitoli che compongono il suo libro e riflettendo intorno ad alcuni temi chiave che lo sostanziano (verità, debolezza, autenticità, relazioni, ferialità, grazia), che Don Epicoco detterà la sua relazione sul tema della “Testimonianza”, declinato nei vari ambiti della vita del credente e alla luce delle relazioni significative che in essa si intrecciano (spirituali, genitoriali, sociali, professionali, familiari… ), fino a giungere ad una ricostruzione del profilo umano e spirituale del testimone cristiano. L’orizzonte biblico e la perenne valenza veritativa espressa nella ricchezza delle sue figure e narrazioni costituirà il riferimento costante delle riflessioni di don Luigi, non disdegnando affatto il contribuito che le scienze filosofiche, pedagogiche e “umane” sanno apportare in vista di una integrale comprensione del fenomeno umano e di quel groviglio di desideri, domande e attese che lo costituiscono.



L’incontro si inserisce all’interno della programmazione e della vasta offerta formativa che l’Ufficio Scolastico Diocesano ha ideato per il presente anno pastorale e scolastico 2019-20. Una programmazione, quella di quest’anno, particolarmente ricca e sapientemente attenta alle sempre ricorrenti “emergenze educative” che interessano sempre più i nostri territori locali e nazionali e che si esprimono attraverso nuove forme post-moderne e contemporanee di cultura, linguaggi e stili di vita che rappresentano l’inedita sfida e insieme la nuova frontiera dell’annuncio cristiano.