INCONTRO CON LA POLIZIA STRADALE PER 250 STUDENTI DEL LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE” – AVEZZANO

Il giorno 27 novembre i ragazzi delle classi prime e seconde del Liceo Statale Benedetto Croce di Avezzano hanno incontrato i rappresentanti della Polstrada di Avezzano e L’Aquila, confrontandosi sul piano delle responsabilità degli utenti della strada, siano essi pedoni, motociclisti o altro.

I ragazzi sono stati portati a soffermarsi sulle scelte e azioni da adottare e sui gravi rischi che possono derivare dal mancato rispetto delle regole. I video proposti e le presentazioni dei funzionari hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della sicurezza stradale.

Grazie al Comandante della Polizia Stradale di Avezzano Ispettore Pasqualino Iulianella e ai suoi collaboratori della Polizia Stradale dell’Aquila, per il prezioso contributo!

Grazie al Dirigente Scolastico prof. Attilio D’Onofrio, per il ventaglio di opportunità offerte ogni giorno ai ragazzi, al Suo Staff per il costante supporto logistico, alle docenti di Diritto ed Economia, referenti per questo progetto nell’ambito dei percorsi di legalità. prof.ssa Angela Ciccarelli (Vicaria del Dirigente Scolastico) e prof.ssa Daniela Clementi (Referente di Educazione Civica).

Complimenti a tutti gli studenti per la compostezza, la curiosità e l’interesse manifestati nel corso della conferenza.

“La Vita è preziosa, Ragazzi. Non perdetela per strada. Rallentate. Guidate in sicurezza. Sempre.”