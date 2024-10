Incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani: Polizia di Stato e UGAF insieme per informare e proteggere.

Nella giornata di oggi, presso la parrocchia del Sacro Cuore di Lanciano, si è tenuto un importante incontro organizzato dall’UGAF – Associazione Seniores Aziende Fiat ETS, in collaborazione con la Polizia di Stato. Il tema centrale dell’evento è stato la prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane, un fenomeno che richiede una costante sensibilizzazione e consapevolezza da parte della cittadinanza.

A presiedere l’incontro è stato il Commissario Capo Dario Ricciardelli, dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Lanciano, che ha illustrato ai presenti le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori per ingannare le persone anziane e ha fornito preziosi consigli su come riconoscere e difendersi da questi tentativi di frode.

L’incontro è stato caratterizzato da un dialogo aperto e partecipativo con i numerosi cittadini presenti, che hanno potuto esporre dubbi e domande, ricevendo risposte puntuali e consigli pratici per evitare di diventare vittime di truffe.

L’iniziativa si inserisce in un’ampia serie attività di sensibilizzazione della Polizia di Stato, volte a promuovere la sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani.

La Questura di Chieti e l’UGAF continueranno a lavorare insieme per organizzare ulteriori momenti di informazione e confronto sul territorio, con l’obiettivo di costruire una comunità più sicura e consapevole.