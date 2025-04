Infissi in pvc: caratteristiche e vantaggi

Quando si ha intenzione di acquistare degli infissi in pvc, è opportuno prendere in considerazione numerosi aspetti per essere certi di comprare ciò di cui si ha realmente bisogno. È sempre consigliabile mettere a confronto preventivi differenti, tenendo conto degli accessori a corredo della finestra. Se il meccanismo di apertura a ribalta è ormai ampiamente diffuso, non si deve sottovalutare l’importanza di un sistema di microaerazione di comprovata efficacia. Un meccanismo di aerazione controllata è essenziale per abbattere, o comunque limitare in misura significativa, il fenomeno della condensa, in virtù della possibilità di aprire di qualche millimetro l’anta.

Il ruolo delle guarnizioni

Non meno importante è il ruolo delle guarnizioni: è auspicabile che esse non si deformino con il passare del tempo e che riescano a conservare la propria elasticità. In commercio si possono trovare due tipologie di guarnizioni: quelle realizzate in epdm e quelle realizzate in pvc. Gli esperti del settore raccomandano di optare per le soluzioni in epdm: si tratta di un materiale, simile alla gomma, che ha memoria, nel senso che è in grado di ritornare sempre alla propria forma di partenza, anche nel caso in cui venga manipolato, evitando di deformarsi.

I rinforzi interni

I serramenti in pvc dovrebbero essere rinforzati, nella propria parte interna, per mezzo di profilati in acciaio, ovviamente caratterizzati da uno spessore e da una forma adeguati. La presenza di tali profilati è in grado di garantire, con il passare del tempo, una elevata resistenza del serramento, il quale pertanto, anche nel caso in cui sia sottoposto a significativi sbalzi di temperatura, non corre il rischio di deformarsi. Molto spesso vengono impiegati profili in acciaio zincato, collocati tanto nel telaio quanto nell’anta, abbinati a un certificato di non radioattività.

La tipologia di ferramenta

In fase di scelta degli infissi è molto importante prestare attenzione alla tipologia e alle caratteristiche della ferramenta che viene installata: si tratta, in pratica, degli elementi che consentono di azionare la maniglia e di movimentare l’anta. La ferramenta deve garantire alti standard di qualità, affinché la finestra possa essere aperta con facilità e senza sforzi, a prescindere dalle sue dimensioni. È consigliabile optare per la ferramenta a nastro, in modo che venga installata lungo il perimetro intero dell’anta, abbinata a una funzione anti effrazione. Ciò garantisce la piena protezione dell’edificio; la ferramenta migliore è quella con diversi punti di chiusura e particolari scontri a fungo che lavorano tanto in posizione di ribalta quanto in posizione di chiusura dell’anta.

I vetri installati

Il mercato attuale mette a disposizione una grande varietà di modelli di vetri, con caratteristiche differenti. Quel che è certo è che un vetro di qualità deve essere in grado di isolare la casa sia dal punto di vista termico che dal punto di vista acustico; deve, inoltre, agire come filtro nei confronti dei raggi UV del sole. Questo favorisce un consistente risparmio dal punto di vista della bolletta, con una significativa riduzione dei costi che è necessario sostenere per raffrescare o riscaldare la casa. Il vetro a controllo solare, conosciuto anche con il nome di vetro basso emissivo selettivo, è una soluzione ottimale per la sua capacità di filtrare i raggi del sole in maniera intelligente. Il calore dei raggi del sole viene bloccato dalla superficie esterna, che tuttavia consente il passaggio della luce. Il rivestimento in ossidi metallici della superficie interna del vetro, invece, impedisce la dispersione di calore trattenendolo all’interno. Nella camera di vetro c’è un gas inerte, il gas argon: grazie ad esso la capacità isolante della finestra risulta amplificata. La presenza della warm edge, cioè la canalina calda, contribuisce ad assicurare un valore di trasmittanza più elevato rispetto a quello che caratterizza la canalina in alluminio classica.

A chi rivolgersi per l’acquisto di serramenti in pvc

