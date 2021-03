INFRASTRUTTURE, MARCOZZI (M5S): “NEL TRIENNIO 2021-2023 IN ARRIVO IN ABRUZZO OLTRE 50 MILIONI DI EURO PER LA MANUTENZIONE DI PONTI E VIADOTTI”

“Province e Città metropolitane hanno a disposizione ulteriori 1,15 miliardi per il triennio 2021-23 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di loro competenza. In Regione Abruzzo arriveranno in totale oltre 50 milioni di euro. Sono infatti previsti 16 milioni e 300mila euro per le annualità 2021 e 2023, mentre per il 2022 sono previste risorse per più di 21 milioni”.

Ad annunciarlo è il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi. “L’attenzione – spiega Marcozzi – per le infrastrutture presenti sul territorio nazionale e per aumentarne la sicurezza è al centro delle attività del MoVimento 5 Stelle fin dal primo giorno di insediamento nelle istituzioni nazionali e regionali. L’Abruzzo è tra le regioni italiane che più ha necessità di interventi urgenti, per rendere più sicure le infrastrutture, e con questi fondi sarà possibile agire con forza su tutto il nostro territorio”.

“La cifra totale è stata inizialmente prevista nel decreto Agosto da parte del Governo Conte 2, e successivamente aumentata nella legge di Bilancio per il 2021. Riuscire finalmente a rafforzare il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale gestita da Province e Città metropolitane su tutto il territorio nazionale è una priorità per questo Paese. E l’Abruzzo non deve farsi sfuggire questa occasione”, conclude.