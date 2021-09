INPS: arrivano 5.000 Posti di lavoro per tantissime Figure

In arrivo nuovi bandi di concorso INPS per oltre 5 mila assunzioni. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha in programma un importante incremento dell’organico, con l’inserimento di circa 5000 risorse. I primi bandi INPS sono già usciti, ma a breve saranno attivate altre procedure concorsuali.

