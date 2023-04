INSEGNANTE DI UNA SCUOLA PRIMARIA FA RECITARE IL PADRE NOSTRO E L’AVE MARIA AI SUOI ALUNNI | SOSPESA PER 20 GIORNI CON DIMINUZIONE DELLO STIPENDIO

Una maestra della scuola primaria di San Vero Milis in provincia di Oristano è stata sospesa per 20 giorni dal dirigente scolastico , con tanto di diminuzione dello stipendio, per aver fatto recitare il Padre Nostro e l’Ave Maria ai suoi piccoli alunni. A far scattare i due provvedimenti, sono state due madri che hanno ritenuto inopportuna la preghiera e, quindi , hanno messo in atto tutte le “ dovute rimostranze” agli organi amministrativi scolastici. L’episodio risale a dicembre dello scorso anno , quando in una ora sostitutiva di lezione, in prossimità del Natale, l’insegnate ha pensato di intrattenere i bambini facendogli creare un braccialetto- rosario e invitandoli a recitare il “ Pater e “L’Ave “. M. F. , questo è il nome della docente, rientrerà in servizio il 16 Aprile. Intanto , si è rivolta all’ avvocato di sua fiducia per chiedere l’accesso agli atti e capire di quale “ grave accusa” è stata accusata.