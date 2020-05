INSTALLATO L’IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA PRIMARIA “LOMBARDO RADICE”DI SANTE MARIE”

Sono stati completati i lavori per l’adeguamento alle normative antincendio nella scuola primaria “Lombardo Radice” di Sante Marie. Gli interventi, resi possibili grazie al finanziamento di 48mila euro ottenuto nel 2018 dalla Regione Abruzzo mediante la partecipazione allo specifico bando, vanno dunque a consolidare il lavoro di riammodernamento e messa in sicurezza dell’edificio che adesso, alla luce delle nuove opere, è tra i più moderni e sicuri dell’intero comprensorio.

“Dopo la messa in sicurezza della struttura, la sostituzione degli infissi in ottica di risparmio energetico e minore impatto ambientale, ciò che mancava era proprio la dotazione di un nuovo impianto antincendio”, dichiara il sindaco Lorenzo Berardinetti, “la nostra amministrazione ha sempre avuto come priorità la sicurezza dei propri cittadini e la valorizzazione del mondo scuola. Proprio per questo si è puntato non solo a mettere in sicurezza l’edificio ma anche a dotarlo di un moderno sistema antincendio grazie ai fondi ottenuti dalla giunta D’Alfonso. Un altro piccolo tassello che valorizza la nostra scuola scelta da tante famiglie del comprensorio per i loro figli”.