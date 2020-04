INTERVISTA AD ARIANNA TRIPPITELLI, IN ARTE ARYANNA, CANTANTE AQUILANA

di Renato Ventresca

Pubblichiamo l’ intervista integrale rilasciata dalla bravissima cantante aquilana Arianna Trippitelli, in arte Aryanna, sul vero significato della musica.

La musica come espressione dell’essere.

Non sapevo di avere questo dono finché non ho visto negli occhi di chi mi ha ascoltata un emozione.

Penso che ogni Artista che si definisca tale abbia un messaggio da comunicare:

che sia attraverso la pittura, la scrittura, il canto, lo strumento, la cucina e ogni Arte che sia oggi

riconosciuta e non.

La mia Arte è il bisogno continuo di voler risvegliare in ognuno di Voi principi dimenticati.

Oggi si va sempre troppo di corsa, non ci si sofferma più a guardare i colori del cielo, a sentire il profumo di un fiore, a gustare veramente qualcosa che ci piace mangiare e a sentire e riflettere davvero ciò che si ha la possibilità di “toccare con mano”.

Credo che la musica abbia un grande potere… e la mia Arte di vivere a pieno le emozioni, descriverle e raccontarle attraverso la mia voce, si riconosca in tutto questo e lotterò per portarvi nel mio mondo e farvi capire di cosa parlo perché la Vita è oggi… e non va sprecato neanche un singolo minuto della stessa.