INTERVISTA ESCLUSIVA A CRISTIAN CICCI BAGNOLI, FAMOSO CHITARRISTA ITALIANO IN VISTA DELL’USCITA DEL NUOVO BRANO “ACCELERATION CC” IL 19 MARZO

Cristian Cicci Bagnoli !Classe 1978 ! Romagnolo Doc ! 4 dischi all’attivo come solita ! 30nta , Imprevedibile, Rockambolo e CC ! In questi 4 dischi hanno collaborato nomi prestigiosi del panorama musicale :Claudio Golinelli , Fabrizio Foschini , Adriano Molinari , Michele Luppi , Nicola Peruk , Matteo Monti , Tommy Graziani, Max Gelsi , Manu Cortesi , Mario Natale Andrea Innesto e tanti altri ! Ha militato dal 2005 al 2012 nella Steve Rogers Band ( storica band di Vasco Rossi ) registrando il disco live “ Questa sera Rock’n’roll “ con tour in tutta Italia ! Con il progetto di Maurizio Solieri ha suonato il basso aprendo la band Texana ZZTOP ! Con Ricky Portera ha suonato al festival Guitar Exibition assieme Glenn Hughes , Stef Burns, Malmsteen , Greg Bisonette !Suona con Gallo Team ( band di Claudio Gallo Golinelli ) dal 2013 col quale ha inciso 2 singoli prodotti da Mirabilandia !Nel 2016 vince il premio come miglior chitarrista dell’ Emilia Romagna!!! Nel 2018 apre con il cantautore GHERI il tour europeo di Zucchero Sugar Fornaciari Wanted ! Ha collaborato con musicisti internazionali ( Michael Landau , Vinnie Colaiuta , Matt Laug , Will Hunt ) per un disco uscito in tutto il mondo !Nel 2020 scrive la colonna sonora per un film/documentario Spagnolo “Nuestras Voces “presentato a Marzo 2021 al festival in Grecia Thes Saloniky Documentary ! Cristian è endorser della Legg guitars ( liuteria Riminese ) dal 1998 e La Bella strings ( leggendario marchio americano ) dal 2005 ed oggi sta diventando testimonial di un prestigioso marchio italiano di pedali per chitarra MCsoundlab !!!!Quest’anno, nonostante la crisi pandemica, sta per un uscire un nuovo brano “Acceleration CC” previsto per il 19 Marzo con Federico Malaman, Salvatore Bazzarelli e Filippo Sbam Barcaiolo.: <<Come è nata l’idea di questo nuovo singolo Cristian?

ACCELERATION CC , e’ una sorta di messaggio positivo! Una bella accelerazione , spinta, botta di vita…..CC e’ diventato il mio nomignolo …….mi e’ rimasto incollato dall’ultimo mio disco intitolato proprio CC…….. che si legge poi Cicci !Quindi diciamo CICCI in accelerazione!!!!! Si parte hahahah

Perché è un brano solo strumentale?…..

Esatto….. e’ un brano strumentale! E’ una strada che sto percorrendo di piu’ rispetto a prima!!! Mi piace parlare e dire qualcosa con le note!!!Ultimamente non ho tanti argomenti interessanti da dire… grazie al momento di totale crisi che stiamo passando! Mi sono messo a studiare e cercare di percorrere nuovi sentieri ………. Vediamo dove mi portano!!!Mi sono ispirato alla fusion ed al prog! Adoro le band come gli AREA o la PFM , sono stato molto colpito da alcuni pezzi dei Toto per poi essere completamente travolto dalla musica Irlandese e dai suoi tempi dispari. Infatti questo brano parte con una scala… con tutti gli accenti spostati …… molto spiazzante da sentire……ma interessante da capire!!!!!

Ci racconti il contributo, immagino fondamentale, degli altri componenti al brano e raccontaci un po’ di loro?

Salvatore Bazzarelli alle tastiere e’ un riferimento importante come musicista! Ha tecnica e gusto ……..sa lavorare bene i suoni e capisce cosa cerco e dove voglio andare a parare! Ha suonato anni con le “ Custodie Cautelari” dividendo il palco con i migliori chitarristi Italiani , ma anche con : DEANDRE’ , RUGGERI, GRIGNANI, FINARDI ecc….Filippo SBAM Barcaiolo e’ un batterista fantastico! Pensa che l’ho conosciuto nel primo LOCKDOWN ……. e ci siamo subito presi benissimo!!!Ha voglia di fare e ti ascolta !!! Secondo me ha un bellissimo portamento e suono!!! Sono contento di averlo per questo progetto! Federico Malaman e’ un extraterrestre del basso!!! Quando cerchi un musicista completo e versatile mi viene in mente il suo nome e pochi altri!!Tante le collaborazioni come quelle di Paolo Belli , Elio e le storie tese , Antonella Ruggero , Mario Biondi Direttore arrangiatore per torno sabato con Giorgio Panariello , telethon , ballando con le stelle …..Orchestra Filarmonica Italiana ( Trento), George Benson,MALAFEDE, trio ecc… ecc….. stiamo qui fino a domani!!!!Inoltre sta portando avanti una preziosa attivita’ didattica con manuali a suo nome !Quando ha risposto al mio messaggio dicendomi ( ciao Cicci…..lo faccio con piacere ….. manda pure il pezzo) ……credo che non ho parlato per 2/3 ore!!! Ero e sono veramente strafelice!!!! L’ho sempre ammirato perche’ secondo me e’ un esempio da seguire… se vuoi fare questo lavoro!!!! Quindi grazie Federico per la tua bravura e grazie per aver accettatto di suonare in un mio brano!!!!

Sappiamo da fonti certe che usciranno altri brani oltre questo e che verranno tutti raggruppati in un unico disco. Ci spieghi meglio?

Ora credo che non sia il momento di pubblicare dischi! Quindi siccome ho tanti brani, ho deciso di uscire con dei singoli per poi raggrupparli in un secondo momento e fare un disco!!!Oggi e’ tutto troppo veloce, la gente si dimentica subito e fare un disco richiede impegno, soldi ed energia!!! La musica va guadagnata …. Altro che usa e getta!!!! Quindi un pezzo alla volta…. E gustatelo in cuffia …..non con il cell all’orecchio!!!!!!Ogni pezzo avra’ un ospite a sorpresa!!!Per questo le chiamo chicche!!!Poi la formazione della band puo’ variare in base al genere!!!!>>.

Cosa vuoi dire ai tuoi fans che ti seguono da anni Cristian?

Li adoro!!! Senza di loro non ha senso nulla!!!Sono li tutti i giorni a cercarmi e seguirmi! Questo vuol dire che il mio lavoro lo sto facendo bene!!!!Voglio dire a tutti loro … di tenere botta!!!! Questa volta ci hanno messo con le spalle al muro ma sono convinto che torneremo piu’ forti di prima!!!Ci mancano gli abbracci, gli sguardi, la chiacchierata di sfuggita, il consiglio, la pacca sulle spalle………. Sembra che parliamo di un era lontana ed invece erano cose normali solo un anno e mezzo fa !! Io mi aggrappo alla musica e alla loro forza!!!!

Ce la faremo!!!!!Grazie a tutti!>>.