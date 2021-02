INTERVISTA ESCLUSIVA AL SIG. VINCENZO PIETROPAOLO, TESORIERE DELL’ ASSOCIAZIONE NO-PROFIT “NONTISCORDARDIME”

Abbiamo deciso di intervistare il Tesoriere dell’Associazione No-Profit “NONTISCORDARDIME” Sig.re VINCENZO PIETROPAOLO per conoscerne le finalità e la struttura:<<

Quali sono le finalità e lo scopo di “NONTISCORDARDIME”?

L’Associazione nasce per la volontà di uomini di tutte le età interessati ai principi di Solidarietà, Altruismo, Bene e Progresso dell’Umanità. Nessun uomo dovrebbe e deve essere lasciato indietro nella Società. E’ stata indicata “BENEFICENZA DI PROSSIMITA’” come base principale, non escludendo le emergenze come l’attuale pandemia e quelle penose ed endemiche nella società da sempre presenti. Prossimità, come prossimo e vicino, perché se ci guadiamo intorno con occhi aperti ed interessati agli “ALTRI” scopriamo e vediamo situazioni di difficoltà e/o tragiche. Ci sono situazioni difficili nelle città intere, non solo nelle periferie, e nei centri minori; casi specifici in cui l’aiuto delle Istituzioni è insufficiente o del tutto assente o non disponibile nell’immediato. Ad esempio: Entrate economiche che “AZZERATE” all’improvviso ed impossibilità di sopperire alle esigenze primarie immediate giornaliere; necessità di vicinanza psicologica e di accompagnamento per accedere a cure mediche ed assistenza; problemi di socializzazione, specialmente per i minori e autistici presenti già in strutture assistenziali. Tanti altri casi in cui “NONTISCORDARDIME” è già stata di aiuto e di supporto e di integrazione alle iniziative già in corso, oppure proponendone di nuove.

Ci sono progetti nuovi o a breve termine?

La pandemia in corso ha creato problemi superati con il maggior impegno di tutta l’Associazione e leggere modifiche operative (igienizzazione, distanze fisiche, utilizzo dispositivi di prevenzione contagio, attuazioni di specifici protocolli). Quindi, gli stessi compiti magari sono stati ripetuti e replicati frazionando e riducendo gli assistiti in gruppi meno numerosi. Nuovi progetti sono stati individuati: incremento dell’azione di Volontariato con l’Adesione di nuovi Soci Sostenitori; sostegno con corsi per autistici in via sperimentale con nuovi supporti idonei ad aumentare la socializzazione e l’apprendimento.

Come è strutturata ”NONTISCORDARDIME” e come si finanzia?

La struttura è snella ed efficiente per il continuo contatto e l’operosità fra i Soci Fondatori, sia nella sede sociale di Via Roma 116 Carsoli(AQ) sia con le comunicazioni online e con gli incontri ripetuti e la partecipazione attiva a tutte le iniziative promosse e svolte. La raccolta fondi ( che permettono, appunto, l’effettiva beneficenza) avviene con manifestazioni pubbliche di raccolta tramite i Volontari, iniziative pubblicitarie con i Socials, iniziative commerciali dirette tramite Società che collaborano alla riuscita dell’Associazione, oltre ai fondi dei Soci utilizzati per la Fondazione e l’Avvio di “NONTISCORDARDIME” .

Per concludere?

Chi salva una vita salva il mondo intero!!!! Contribuire a fare Beneficenza per alleviare le sofferenze di altri uomini, tutti Fratelli, e per migliorarne l’esistenza, vuol dire apportare una goccia nell’Oceano del Bene. Ogni goccia contribuisce all’esistenza dell’Oceano e quindi del Bene ed in ogni goccia vive ed hanno forza l’Oceano ed il Bene…>>.