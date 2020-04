Investire in rete con il supporto dei conti demo

Uno strumento che nasce per accompagnare gli investitori inesperti nel mondo del trading online. Da qualche anno la tecnologia multimediale ha stravolto il concetto stesso di investire andando ad includere al proprio interno una nuova modalità che passa, per l’appunto, dall’uso della rete.

Un approccio molto inclusivo che ha ampliato notevolmente la platea dei trader cosiddetti fai da te e che utilizza piattaforme web per poter accedere ai mercati. Ed è proprio qui che entra in gioco il discorso dei conti demo.

Per investire tramite i broker virtuali occorre aprire un profilo personale legato ad un conto; operazione piuttosto semplice ed immediata, al punto che capita con frequenza che anche utenti non propriamente esperti si ritrovino a sperimentare questo strumento. Molte piattaforme consentono quindi di investire facendo ricorso al cosiddetto conto demo.

Cosa sono i conti demo e come funzionano

Di cosa si parla esattamente? Senza entrare troppo nel tecnico cerchiamo di fornire un approfondimento sui conti demo nel forex: non sempre chi inizia ad investire con piattaforme multimediali è un trader professionista, anzi il più delle volte al web ricorrono utenti alle prime armi, desiderosi di sperimentare lo strumento ed attratti dalla possibilità di fare tutto in totale autonomia, da casa.

Ecco allora che interviene il conto demo, strumento che consente di iniziare ad investire in modalità sperimentale per prendere confidenza con questo mondo. Cosa significa? Semplicemente che non si andranno ad utilizzare soldi reali, si procederà effettuando operazioni sui mercati ma con soldi non veri. Operazioni fittizie che saranno utili per consentire al trader di prendere confidenza con il trading online.

Investire sui mercati senza soldi reali

Un po’ quanto accade con i simulatori che nascono per acquisire determinate competenze prima di iniziare a fare sul serio. Allo stesso modo con un conto demo si va a simulare un investimento, un modo per imparare il mondo de trading e conoscerne le dinamiche.

Il tutto per un periodo di tempo determinato, fino a quando non ci si sentirà sufficientemente pronti per iniziare a fare operazioni facendo ricorso a soldi reali. E se i vantaggi per i non addetti ai lavori sono evidenti, anche gli investitori professionali possono trarre giovamento da questo strumento, andando magari a sperimentare una nuova tecnica o cercando di ampliare le proprie conoscenze spingendosi su mercati mai battuti.

Uno strumento che rientra nell’ambito della formazione in quanto consente di acquisire conoscenze reali, non soltanto teoriche, iniziando ad investire sui principali mercati senza dover investire da subito soldi reali.