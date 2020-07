Chieti. Questa mattina, mentre percorreva in sella alla sua bici via dei Vestini, è stato investito da un suv, Nicolas Chiola under 23 del ciclismo. L’auto, guidata da una donna, ha preso in pieno l’atleta 19enne che nella caduta ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Subito soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pescarese. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.