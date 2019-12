INVESTITO ED UCCISO UN ALTRO LUPO. L’ABRUZZO PERDE SPLENDIDI ESEMPLARI

RIPORTIAMO IL POST DI LUCIO ZAZZARA PRESIDENTE DEL PARCO MAIELLA

Mi dispiace comunicarlo ma ieri ancora una volta abbiamo perso un magnifico lupo in un investimento vicino Bussi. È il terzo in poche settimane, sempre in quell’area. È la triste conferma della difficoltà di protezione del nostro prezioso patrimonio faunistico. Noi ci stiamo impegnando su questo tema sia cercando la collaborazione dei responsabili delle strade, sia lavorando su sistemi di indirizzamento e dissuasione degli animali, sia bussando ad ogni porta per costruire un’efficace rete ecologica con corridoi per la fauna. Ma quello che farà la differenza sarà, come sempre, la migliore consapevolezza di coloro che sono alla guida.