INVESTONO ED UCCIDONO LA MAMMA. IL GATTINO DECIDE DI RESTARE PER SEMPRE CON LEI

Investono un gatto e il suo piccolo si addormenta vicino a lei. Una storia commovente raccontata in un post da una persona di che ha postato il tutto su fb: “Quando mi sono avvicinata, pensavo che dormivano. Invece no. La mamma è stata investita lungo l’ asse attrezzato vicino l’ Ipercoop di Pescara chieti. Il suo piccolo si è addormentato con la sua mamma per sempre, neanche si è reso conto che la mamma non poteva più proteggerlo. Cosi ha deciso… per sempre vicino alla sua mamma. Sto scrivendo con le lacrime”.