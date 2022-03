IPO TikTok: il social del momento pronto a debuttare in borsa?

Nonostante i mercati finanziari in questa prima parte dell’anno stiano attraversando una forte fase di stress a causa dei noti problemi strutturali di carattere macro –inflazione e quantitative tightening– e di altri di natura esogena, il fermento per le OPV, o come vengono definite negli Stati Uniti Initial Public Offering, non rallenta. Anzi a tener banco fra investitori e addetti ai lavori in questo momento è la ipo di tiktok: il debutto sul mercato del social network, che ormai spopola non solo fra i giovanissimi, era già in programma nel 2020 presso la borsa di Hong Kong, ma è stato rinviato per questioni tecniche.

Di norma lo sbarco in borsa di un’azienda può avere diverse sfaccettature, non per forza positive: l’esigenza di raccogliere capitale da nuovi azionisti può avere lo scopo di evitare forme di finanziamento diretto -più onerose- o di irrobustire e allargare il business della compagnia. Nel caso di TikTok i numeri parlano chiaro, basti pensare che negli ultimi anni la popolarità del social network ha superato persino quella di Google e naturalmente tutto ciò ha evidenti ripercussioni nel campo della raccolta pubblicitaria.

TikTok: dalle origini al successo

Il progetto originario della piattaforma è sbarcato nel 2016 sugli store attraverso una app musicale per device mobili, non a caso il nome originario era Musical.ly. Con il passare del tempo TikTok che tutti oggi conoscono è passato attraverso varie fasi di trasformazione fino a diventare, oltre che un network di intrattenimento, un importante veicolo per campagne di Web Marketing e advertising, prova ne è la fiducia espressa nei confronti della società di colossi internazionali come Hyundai, Maybelline New York e Samsung. Fra i vari player di questo settore l’azienda si pone a metà strada tra realtà più conosciute come il colosso Alibaba e Tencent, tanto che, secondo alcune stime elaborate dagli analisti, nel corso del 2021 TikTok ha incrementato i propri ricavi del 70%.

Sul mercato secondario attualmente TikTok pare abbia raggiunto un volume di scambi di circa 300 milioni di dollari e il valore dell’IPO secondo fonti autorevoli non dovrebbe essere inferiore a 50 miliardi di dollari. Il management della compagnia è composto in maggioranza da notabili statunitensi e l’asset societario appartiene a TikTok e Byte Dance, mentre il trattamento dei dati personali degli utenti in questo momento è in capo ad Oracle, almeno fino a quando non sarà definitivo l’esordio sulle piazze di contrattazione: la data dell’evento ancora non è stata resa nota, ma dovrebbe comunque essere formalizzata nel corso dell’anno.

Come partecipare all’IPO di TikTok

TikTok: le ultime novità sul social del momento

Fra le tante novità in rampa di lancio su TikTok recentemente si fa riferimento all’eventualità di prolungare la durata dei video fino a 10 minuti, lanciando di fatto una sfida ad altri giganti del settore, come Meta e YouTube.

Una scelta aziendale che potrebbe allargare ulteriormente il bacino di utenza con effetti a cascata sulla raccolta pubblicitaria e, conseguentemente, sul valore di IPO; tuttavia alcuni analisti tengono ad evidenziare che questa mossa potrebbe snaturare il modello del social network che tanto ha contribuito al successo della piattaforma.