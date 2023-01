IRAN E LA FORZA DELLE DONNE: UNA RIVOLTA AL FEMMINILE

Carissimi lettori, vi segnalo un appuntamento imperdibile, a cui non potete assolutamente mancare, poiché si affronterà un tema di estrema attualità e di notevole importanza: mi riferisco alla rivoluzione che le donne iraniane stanno portando avanti, con dosi massicce di coraggio e consapevolezza. È una lotta cruciale per la loro libertà e la loro indipendenza ed è un grido contro lo strapotere di chi ha mirato sempre a sottometterle, a farle tacere e subire nel silenzio più devastante indicibili angherie e soprusi.

Sabato 28 gennaio alle ore 17,30 presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi si terrà un pomeriggio informativo organizzato dall’instancabile Associazione “Il Guscio”, in cui si sviscererà abbondantemente questo argomento,assieme ad una personalità di spicco della cultura iraniana: lo scrittore e attivista Esmail Mohades. Si tratta di una figura speciale, di enorme sensibilità, immensa saggezza e profondo spirito umanitario. Tutta la sua esistenza è stata incentrata sull’attenzione per il prossimo, per i più deboli e per gli emarginati. Ha costantemente lottato in prima linea per il riconoscimento dei diritti fondamentali del suo amato popolo, a cui è ancora visceralmente legato sebbene risieda da tempo in Italia. Nota è la sua determinazione nell’esprimere, senza paura e con grande schiettezza, le sue idee. Vi saluto con alcune preziose informazioni sul suo conto, per farvelo conoscere e apprezzare ancora di più.

Esmail Mohades nasce a Teheran il 23 Agosto 1957. Frequenta gli studi liceali in Iran. Tra il ‘78/’79 partecipa, insieme a milioni di iraniani, al movimento di protesta contro la dittatura dello scià. Dopo l’insediamento del regime islamico si reca in Italia e si laurea in Ingegneria all’Università degli Studi dell’Aquila, città dove vive tuttora. Scrittore e studioso di politica e cultura iraniana, è autore di un saggio sulla storia dell’Iran del Novecento ed è curatore e traduttore di opere e testi letterari iraniani. Scrive articoli in italiano e lingua farsi sull’Iran e sul Medio Oriente. Sin dagli inizi degli anni Ottanta è attivo nelle associazioni di difesa dei diritti umani e per l’instaurazione della Democrazia in Iran.

Cosa aspettate a segnare questo evento sul vostro calendario? Partecipare in numerosi!

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia)