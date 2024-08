Iscrizione storica in B per l’Avezzano della Pallanuoto femminile, Balsorio: “Le nostre atlete rappresenteranno l’Abruzzo. Ancora una volta, lo sport trampolino di lancio per tutto il territorio”

Per la prima volta nella storia della città, la squadra femminile di pallanuoto della piscina comunale gestita dalla società Centro Italia Nuoto svetta in Serie B, grazie a impegno, sacrificio, passione, visione e dedizione. Ne dà notizia la consigliera comunale Concetta Balsorio, che ha incontrato, giorni fa, il gestore dell’impianto di Avezzano, Massimo De Leonardis, assieme a tutto il suo team, a partire da Roberta Frizzi, direttore sportivo delle squadre agonistiche, per congratularsi con la squadra e con la società.

“Una nuova scommessa nella vittoria. – afferma l’amministratrice – Per noi, difatti, è stato già importante veder crescere un centro come quello della nostra piscina comunale. Dopo anni di fede, sfide e investimenti, l’infrastruttura sportiva marsicana è arrivata a competere con le grandi realtà nazionali, ospitando meeting e gare di livello. Non dimentichiamoci che, di recente, è stata la casa degli allenamenti e dei match del Pescara Nuoto e Pallanuoto, per via della vicenda delle Naiadi. Adesso – continua la Balsorio – si appresta a diventare la casa naturale di una squadra che milita in Serie B: stiamo scrivendo, tutti assieme, una pagina storica dello sport d’Abruzzo”. La squadra femminile di pallanuoto di Avezzano, infatti, è balzata in avanti, effettuando un vero e proprio “salto di qualità con l’iscrizione al Campionato nazionale di Serie B – aggiunge Massimo De Leonardis – in una disciplina tanto affascinante, quanto impegnativa. Le nostre atlete hanno ottenuto un risultato senza precedenti, grazie ad un lungo e meticoloso lavoro, sotto il coordinamento di Fabio Conti, dirigente e responsabile Centro Italia Nuoto. Il tessuto sportivo di Avezzano e della Marsica ha permesso alle ragazze di crescere e di migliorare costantemente, attraverso l’immancabile supporto dei tecnici, ovvero Manuel Bombelli e Andrea De Bartolomeo. Loro, lavorando in team, hanno saputo costruire una compagine competitiva, che si è, via via, trasformata in un gruppo affiatato e determinato, pronto a confrontarsi con le migliori eccellenze del panorama nazionale”.

“Quello che vogliamo fare – conclude Concetta Balsorio – è rendere la nostra piscina comunale un centro di livello e un punto di riferimento per tutta la comunità sportiva regionale per gare ed allenamenti, creando legami virtuosi anche con gli altri centri abruzzesi, come è avvenuto già per la collaborazione con la piscina comunale di Silvi”. La consigliera si riferisce alla liaison stretta con la società sportiva “Centro Universo” (responsabile di settore: Maurizio Gobbi). “Da Avezzano – aggiunge infine la Balsorio – può ripartire un movimento abruzzese rinnovato, legato proprio allo sviluppo della pallanuoto femminile in Regione. L’accesso in B rappresenta solo l’inizio di una nuova era”. Il Centro Italia Nuoto organizzerà per tutte le bambine e le ragazze delle prove gratuite di pallanuoto, dal 2 al 12 settembre, dalle ore 17 alle 18, presso la piscina comunale.

La partecipazione al campionato nazionale offrirà alle atlete di Avezzano la possibilità di crescere ulteriormente e di portare in alto il nome della Marsica nel panorama sportivo nazionale.