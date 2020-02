ISOLA DEL GRAN SASSO, 29ENNE FETICISTA VUOLE LECCARE I PIEDI ALLA SUA RAGAZZA: CONDANNATO PER VIOLENZA

Il fatto risale all’estate scorsa ed è accaduto a San Gabriele a Isola del Gran Sasso quando un 29enne giovane feticista ha voluto leccare, con la forza, i piedi della sua ragazza. Il giovane ha aspettato la sua fidanzata nel parcheggio dove lei aveva lasciato temporaneamente la sua macchina e, verso l’ora di pranzo, quando è tornata per riprendere l’autoveicolo, l’ha assalita alle spalle ed ha afferrato improvvisamente le sue gambe impedendole, così, di fuggire. Dopodiché, le ha tolto una scarpa ed ha avvicinato una gamba al suo volto per baciarla fino a fotografarla con il suo cellulare nelle parti intime. Con l’accusa di violenza sessuale, è stato condannato, quindi nella giornata di ieri, ad un anno e 8 mesi di reclusione in primo grado dal tribunale competente.