ISPETTORI AMBIENTALI, A FOSSACESIA INIZIANO I CONTROLLI SUL TERRITORIO CONTRO L’ABBANDONO DI RIFIUTI

Inizieranno nei prossimi giorni i controlli sull’abbandono dei rifiuti e sul giusto conferimento degli stessi nel territorio comunale di Fossacesia. Questo quanto stabilito nel corso di una riunione che il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha tenuto in comune con gli ispettori ambientali nominati con decreto dal primo cittadino e alla quale hanno preso parte il consigliere delegato alle Politiche per lo Sviluppo sostenibile dell’Ambiente, Umberto Petrosemolo e il comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio. “Nella nostra città non vi sono particolari problemi – mette in evidenza il Sindaco Di Giuseppantonio -. I cittadini collaborano e i casi di abbandono o di altre irregolarità nel corretto smaltimento dei rifiuti sono limitati. La nostra azione, svolta congiuntamente con la EcoLan, è stata proficua e in questi anni tutti hanno potuto prendere coscienza di quanto fosse importante contribuire a mantenere pulito l’ambiente e il nostro territorio”. Dal canto suo, il consigliere Petrosemolo, che tra l’altro è anche Ispettore Ambientale, al termine dell’incontro ha annunciato che “saranno nel territorio di Fossacesia opereranno a turno delle pattuglie che avranno il compito di collaborare ad un maggiore controllo ma soprattutto svolgere attività di informazione ai cittadini e imprese per una corretta gestione dei rifiuti”. A Fossacesia sono stati formati undici Ispettori Ambientali che sono: Umberto Petrosemolo, Carmine Nicola Annecchini, Patrizia Bucciante, Andrea Annunziato Campitelli, Ercole Liberatore, Alberto Marrone, Mariateresa Minadeo, Andrea Rosario Natale, Marco Paglione, Ivana Romanelli ed Ennio Scipione.